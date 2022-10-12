ممثلة مصرية شهيرة تطلق زوجها بعد 3 ساعات من زفافهما- صورة

الوكيل الإخباري - تعد هذه الزيجة هي الاقصر في الوسط الفني اذ لم يدم الزواج سوى 3 ساعات.



وفي التفاصيل دخلت الممثلة المصرية نهلة سلامة القفص الذهبي من رجل الاعمال مصطفى النجار لكنهما تطلقا بنفس الليلة لأسباب لم تعرف ولم تكشف لا في التصاريح الاعلامية ولا من خلال مقربين منهما.

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ويقال ان الزواج ممكن ان يكون قد استمر أسبوع بين الأخذ والرد بين الطرفين قبل ان يصبح رسمياً وتقول نهلة في نطاق الزواج انها ايضاً تزوجت من رجل اخر الوسط الفني واستمر لـ 48 ساعة فقط وذلك بعدما طلب منها عدم الذهاب الى المسرح وكانت وقتها ملتزمة بالعديد من الاعمال.









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