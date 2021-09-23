ممثل لبناني ينقل الى المستشفى ويخضع لعملية جراحية - صورة

الوكيل الإخباري - تعرض الممثل اللبناني سمير شمص لوعكة صحية ونقل على اثرها الى المستشفى ونشر صورة له من غرفة المستشفى في الجامعة الأميركية في بيروت على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي .

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وأوضح شمص أنّه خضع لعمليّة جراحيّة تكلّلت بالنجاح الا انه لم يكشف تفاصيلها وطمأن محبّيه قائلا: "عملية بسيطة تمّت بسلاسة في مشفى الجامعة الأميركيّة".



وشكر سمير في منشور كلّ من اطمأن عنه هاتفياً أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.





المصدر - الفن