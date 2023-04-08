منى زكي تتحدث للمرة الأولى عن والدها

الوكيل الإخباري- حلت الفنانة منى زكي، ضيفة على إيناس سلامة الشواف في برنامجها "طريق ثالث"، المذاع على إذاعة راديو إنرجي، حيث قالت إن هناك الكثير من الأشخاص الإيجابية التي تضيف للشخص وهناك أشخاص يقدمون غل وشكوى.

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وعن الشخصيات الإيجابية في حياتها صرحت منى زكي قائلة: "الأشخاص الإيجابيين كانوا كتير منهم عيلتي وخاصة والدي وخالتي كان ليهم أثر كبير وخدوني في مناطق أحلى كتير غيرت في حياتي".



وتابعت: "بابا كان متسامح وحنين جدا فأخذني في الحتة دي حتة الحنية والعطاء، خالتي إدتني حكمة لإنها كانت شخص محب للحياة بشكل كبير وحاولت أتعلم منها في المقابل كان في ناس تأخدك في طريق سيئ ومش حلو زي ياخدوك في سكة النميمة السيئة".



وحول الشخصيات التي أثرت بها خلال رحلة الدراسة قالت: "كان عندي مدرسة ومدرس خلوني أحب الانجليزي جداً بس كان في مدرسين كرهوني في الحساب والرياضة حتى اللحظة".



وأكملت: "في شخصيات تاريخية في مصر القديمة أثرت فيَّ وتستحق الوقوف أمامها ودراستها، من الشخصيات المهمة أيضا العالمة سميرة موسى فهي شخصية تستحق أن نتكلم عنها ونتعلم منها".



وعن شخصيات درامية من النجوم أثروا فيها قالت: "وأنا صغيرة كان في شخصيات كتيرة فنية أثرت فيَّ زي سعاد حسني، فاتن حمامة، سناء جميل، أحمد زكي وغيرهم الكتير بلدنا مليانة بمواهب وعلماء".



وعن الأدوار التي قدمتها وأثرت فيها قالت: "في أدوار كتيرة أثرت فيَّ زي فيلم السادات وشخصية جيهان السادات أثرت فيَّ جداً، شخصية سعاد حسني في المسلسل الذي تناول قصة حياتها غيرتني جداً وأثرت فيَّ، أنا كنت بتكسف إني أنثى بس الدور ده خلاني أتخطي الموضوع، وكذلك فيلم إحكي يا شهرزاد والشخصيات المختلفة به أثرت فيَّ، وكذلك مسلسل نيوتن وأفراح القبة"، وقالت: "في أدوار بتاثر فيكي وبتغير فيكي".



وأكملت: "ولادنا ليهم تأثير كبير علينا، بس التجربة بتقول إنك إنتي بتربي نفسك علشان خاطر ولادك يعني بتخافي تكوني شخصية وحشة قدامهم وعلشانهم مثلا بطلت أكون عصبية".



وقالت: "المرض والموت بيكونوا نقطة تحول في حياة الكثير، أنا موت أبويا كان نقطة تحول كبيرة في حياتي وإن كل حاجة في ثانية بتروح علمتني حاجات كتيرة".



وعن السوشيال قالت: "أكره السوشيال ميديا وتعاملي قليل ومش بقرأ فيها كتير بس بحب الجزء الإنساني والخفيف عليها وأنا مش بقول كده علشان اتهاجمت مؤخراً بس أنا من فترة وأنا بقول إني بكره التريند".



وتابعت: "السوشيال ميديا هي عالم افتراضي كاذب سواء بنجاحه أو فشله، العالم ده كذب في كذب أنا مقتنعة إن عالم السوشيال ميديا عالم تجاري كبير وفيه عصابات، أنا بقول ان السوشيال ميديا هو العالم السفلي الجديد".



وختمت حديثها: "أنا مش عايزة أكون قدوة لحد أنا عايزة الناس تفتكرني إني مأذتش حد في حياتي".

لها

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