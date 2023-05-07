الأحد 07-05-2023
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الأحد، 07-05-2023 11:14 ص

منى زكي تتعرض لاصابة في يدها - صورة

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الوكيل الإخباري- كشفت صورة نشرها عبد الله الرفاعي الميكب أرتيست الخاص بالفنانة منى زكي، عن تعرض الأخيرة لكسر في يدها، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسلسل "تحت الوصاية"، الذي عرض في الماراثون الرمضاني 2023.

ونشر الرفاعي صورة تجمعه مع منى زكي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام"، في أحدث ظهور لها، وعلق عليها قائلاً: "النجمة الأكثر أناقة واحترافية على الإطلاق، سلامتك".

يذكر أن منى زكي، خاضت الماراثون الرمضاني بمسلسل "تحت الوصاية"، وحقق نجاحًا كبيرًا، ودارت أحداثه في إطار درامي، حول امرأة تقوم بإعالة أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشاكل وخلافات في محيطها الأسري والعملي فتسعى للتصدي لها.

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