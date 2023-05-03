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الأربعاء، 03-05-2023 02:33 م

بعد نجاح "تحت الوصاية"... 3 أفلام لمنى زكي في السينما

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الوكيل الإخباري- بعد النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل "تحت الوصاية"، تتحضر النجمة منى زكي لعودة قوية في السينما، حيث تنتظر عرض ثلاثة أفلام جديدة لها.

وتشارك زكي في 3 أفلام ويشاركها فيهم مجموعة من النجوم، ومن المنتظر أن يبدأ عرض بعض منها من عيد الأضحى 2023 المقبل، حيث تنتظر عرض فيلم "الجواهرجي" مع النجم محمد هنيدي، بعد حوالي 25 عاما منذ آخر فيلم جمعهما وهو فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".


ويشارك معهما مجموعة من النجوم من بينهم لبلبة، تارا عماد، أحمد حلاوة، عارفة عبدالرسول وآخرين والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري.
وكذلك تنتظر منى عرض فيلم "القاهرة مكة" بعد تأجيله أكثر من مرة، ويشاركها في بطولته كلا من محمد ممدوح، وخالد الصاوي، محمد فراج، ومحمد علاء، جيهان الشماشرجي وآخرين وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

وتنضم الفنانة المصرية أيضاً لأبطال فيلم "السرب"، والمتوقع طرحه بدور العرض السينمائية في موسم عيد الأضحى المقبل لعام 2023، بعد تأجيله أكثر من مرة، وتدور أحداثه حول قصص حقيقية. ويشاركها في بطولة العمل شريف منير، وأحمد السقا، محمود عبد المغني، نيللي كريم، عمرو عبد الجليل، صبا مبارك، ودياب، كريم فهمي، وهو تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

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