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الأحد، 26-03-2023 10:50 ص

منى واصف تبكي الآلاف بمشهد وفاة ابنتها -فيديو

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الوكيل الإخباري- حبست الممثلة السورية القديرة منى واصف انفاس متابعيها خلال مشهد انهيارها بعد وفاة ابنتها "يارا"، التي تلعب دورها الممثلة ربى الحلبي، ضمن مسلسل "واخيرا".

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وتصدر المشهد حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي اذ لعبته منى واصف بطريقة مؤثرة جدا، جعلت الجميع يشعر بقسوة ومرار فقدان الام لاحد اولادها.


وفي تفاصيل المشهد، تنهار منى واصف، التي تلعب دور "ام ياقوت"، بعد رؤية ابنتها المتوفاة اثر اعتداء تعرضت له هي وعدد من الفتيات اللواتي كن في رحلة.


وكان لافتا ايضا غناء منى واصف لابنتها المتوفاة اغنية "يا مايلة عالغصون"، الامر الذي زاد من واقعية المشهد و ابهر الجمهور.


وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن اعجابهم بالمشهد و تقديرهم للابداع الذي اظهرته القديرة منى واصف.

 

 

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