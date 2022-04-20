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الأربعاء، 20-04-2022 12:36 م

'من شارع الهرم إلى' في مرمى الانتقادات

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الوكيل الإخباري - رغم تصدّره الترند بعد عرض كل حلقة من حلقاته وإثارة جدل واسع فور انتهاء عرض الحلقة، ما زال مسلسل "من شارع الهرم إلى ..." يواجه حملات هجوم واسعة.

وقف العرض
فعلى الرغم من نجاح المسلسل الذي يتصدر نسبة المشاهدة عبر شاشة منصة شاهد الإلكترونية يوماً بعد يوم، هناك العديد من الحملات التي يواجهها صناع المسلسل من قبل بعض رواد السوشال ميديا، خاصة أن المسلسل يتناول بعض القضايا الجريئة التي تتعرض لها الدراما الخليجية لأول مرة، حيث شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ يحمل اسم "نرفض مسلسلات الفسق والفجور" مطالبين بوقف العمل.

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ولكن هذا الأمر لم يمنع نجاحه وتصدّره نسب المشاهدة في الدراما الخليجية ولم ينشغل صنّاعه بهذه الحملات التي يرى بعضهم أنه مخطَّط لها من أجل تشويه نجاح المسلسل؛ خاصة أن هناك الكثير من التعليقات الإيجابية على العمل لانشغاله بالكثير من قضايا وحقوق المرأة والأزمات التي قد تواجههن داخل المجتمع العربي.

 

نواعم

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