موسم الرياض يستقبل أكثر من 5 مليون زائر

الوكيل الإخباري-أكثر من 5 مليون زائر لمناطق وفعاليات موسم الرياض لغاية الآن منذ انطلاق موسم الرياض بنسخته الثالثة في 20 أكتوبر تحت شعار "فوق الخيال".
شارك المستشار السعودي تركي آل الشيخ تغريدة عبر تويتر لفيديو يبرز أهم فعاليات موسم الرياض، معلقًا : " أكثر من 5 مليون زائر لمناطق وفعاليات موسم الرياض".
أكثر من ٥ مليون زائر لمناطق وفعاليات #موسم_الرياض🔥🇸🇦 pic.twitter.com/zgElZZLiLr— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) November 28, 2022
عن موسم الرياض
ضمت فعاليات موسم الرياض هذا العام مساحات ومناطق جديدة، تغمر الزوار بفعالياتها وتجاربها الحديثة، فتجمع بخياراتها المتنوعة مزيجًا من التفرد والعصرية، وسط غزارة ترفيهية جعلت من الرياض وجهة مفضلة، ومساحة محفزة لدى سكان المملكة وزوارها من أنحاء العالم.
تتضمن مناطق الموسم فعاليات وأحداثًا متنوعة، من حفلات غنائية، ومعارض محلية وعالمية، وعروض مسرحية، وبطولات WWE، وبطولات لكرة القدم، إضافة إلى مجموعة من التجارب التفاعلية من ثقافات عالمية متنوعة، وعدد من المطاعم والمقاهي، فضلًا عن مغامرات ركوب الغواصات، والتحليق بالتلفريك، والعيش في الجليد، وعدد من الأنشطة الترفيهية المتوافقة مع جميع الفئات العمرية لزوار موسم الرياض 2022.
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