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الثلاثاء، 08-11-2022 04:49 م

أحمد حلمي يعود للمسرح بعد غياب 21 عاما - فيديو

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الوكيل الإخباري - شوّق رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ جمهور الفنان المصري أحمد حلمي بالإعلان عن مشاركته بمسرحية خلال فعاليات موسم الرياض.


وشكل هذا الإعلان مفاجأة سارة لجمهور أحمد حلمي الذي لم يشارك خلال مسيرته الفنية سوى في مسرحية "حكيم عيون" التي عرضت عام 2001.


كما يأتي الإعلان بعد نحو شهرين من نشر المنتج المصري حمدي بدر صورة مع أحمد حلمي ليعلن فيها عن عودة حلمي إلى المسرح بعد 21 عاماً، دون الكشف عن أي تفاصيل حينها، ليتضح اليوم أن هذه المسرحية مخصصة ضمن فعاليات موسم الرياض.

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