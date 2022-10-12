نادين نجيم تكشف عن مسلسلها الرمضاني مع قصي خولي -صورة

الوكيل الإخباري - كشفت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن خوضها دراما رمضان 2023 بمسلسل بعنوان "وأخيرا" مع النجم السوري قصي خولي، بعد النجاح الباهر الذي حققه الثنائي معاً في مسلسلي "خمسة ونص" و"2020".

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وتعود نادين لماراثون دراما رمضان بعد أن غابت عنها في موسم رمضان الماضي.

وبطريقة مميزة ومختلفة، كشفت نادين عن مسلسلها الرمضاني بعنوان "وأخيرا" من خلال مشاركتها لصورتها مع طفليها "هافي وجيوفاني " وهي تحتضنهما وتمسك في يدها النص، مكتوب عليه "وأخيراً"، وعلقت: "أحلى شي.. قراءة نص وولادي بحضني. شكراً يا رب على ها النعمة".

وكانت نادين قد أعربت، في وقتٍ سابقٍ، عن سعادتها بالتعاون الثالث مع قصي خولي، مؤكدةً أنها سعيدة جداً بمشاركتها قصي، الصديق والأخ والزميل الذي تفتخر به، مشيرةً إلى أن المسلسل سيحمل روحاً جديدة وثنائية مميزة، رغم أنها ليست جديدة، لافتةً إلى أن فكرة العمل غريبة وجديدة، و"بتوجّع للعضم".



محتاجين نرجع لحماس رمضان ٢٠٢١ بقوة 😊pic.twitter.com/Q9ch2JfQwn يارب العمل يكون بقوة عشرين عشرين واحلى كمان ❤️❤️😭😭😭محتاجين نرجع لحماس رمضان ٢٠٢١ بقوة 😊 #نادين_نسيب_نجيم October 8, 2022

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