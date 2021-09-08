الأربعاء 08-09-2021
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الأربعاء، 08-09-2021 04:54 م

ميمي جمال تتمنى العودة الى التمثيل - فيديو

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الوكيل الإخباري - رغم ابتعاد الفنانة ميمي جمال عن الساحة الفنية لفترة طويلة، لكن هذا لم يمنع حنينها للفن، وهو ما كشفت عنه، عندما حلت ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة" من تقديم الإعلامية إسعاد يونس، الذي يعرض على قناة DMC، وأكدت إنها تود الرجوع للفن من خلال أعمال تليق بمشوارها الفني، وتتناسب مع عمرها ومكانتها الفنية.

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وأكملت: "عايزة أرجع للفن، والفلوس مش كل حاجة، ولكن يهمني طريقة التعامل معايا وأكون مرتاحة مع الإنتاج وأقدم أدوار جديدة تمتع الجمهور".


وحكت عن موقف حدث لها مؤخرًا مع أحد المنتجين والمخرجين، حيث اعتذرت عن المشاركة في أحد المسلسلات لعدم تقديرها من المنتج والمخرج.

 

 

 

وتابعت: "فكرت ولقيت إن كل أم في الدنيا ليها رسالة والرسالة بتاعتها لما بتكمل إنها تحس إن عيالها استريحت وحياتهم استقرت ولهم مشاريعهم وشغلهم وانفصلوا إلى حد ما عن العالم بتاعك ولقيت إني محتاجة أقعد مع زمايلي وأصحابي الناس اللي بنفهم بعض ونتكلم".

المصدر - لها 

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