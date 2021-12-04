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السبت، 04-12-2021 12:04 م

نادية الجندي تستذكر صلاح قابيل بذكرى وفاته

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الوكيل الإخباري - استذكرت الممثلة المصرية نادية الجندي الممثل المصري صلاح قابيل الذي توفي عام 1992.

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وكتبت نادية الجندي على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "اليوم الذكرى الـ29 على رحيل الفنان القدير صلاح قابيل، كان فنانا جميلا وملتزمًا ومحترمًا، فنان من الزمن الجميل، اشتغلنا مع بعض ثلاث أفلام ظهر فيهم بشخصيات مختلفة قدمهم كلهم ببراعة، في شهد الملكة والمدبح والإرهاب، الله يرحمه يا رب ويجعل مثواه الجنة".

 

المصدر - الفن 

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