نادين صعب تشارك متابعيها بأحدث ظهور لها في أربيل - صورة

الوكيل الإخباري - خصّت الفنانة اللبنانية نادين صعب موقع "الفن"، بالصور الأولى لوصولها إلى أربيل، وذلك تمهيداً لإنتقالها إلى منطقة السليمانية، لإحيائها هناك حفلين فنيين ثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

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ووجهت نادين عبر موقعنا، بطاقة معايدة لكل محبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتمنت أن تكون الأيام المقبلة أجمل من الأيام الحالية.



ومن المعروف عن الفنانة اللبنانية نادين صعب أن صوتها من أجمل الأصوات الموجودة على الساحة الفنية، وهي متميزة في أدائها، خصوصاً أصعب الأغنيات، وتحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة في لبنان ومختلف الدول العربية.





المصدر - الفن