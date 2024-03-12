نادين نجيم تفاجئ جمهورها في أول أيام رمضان

الوكيل الإخباري - فاجأت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم جمهورها في أول أيام شهر رمضان الكريم، بالكشف عن أول مشاريعها في عالم الجمال والتجميل.



وأعلنت نجمة مسلسل "2024" المرتقب عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، عن ماركة مستحضرات تجميل خاصة بها باسم "نادين نجيم بيوتي"، قريباً في الأسواق.

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وكتبت نادين منشوراً مطولاً عبر حسابها على منصة إكس، تشرح فيه تفاصيل مشروعها الجديد، الذي استغرق 3 سنوات، تشرف خلالها على أدق التفاصيل المتعلقة بمستحضرات التجميل، متمنية أن يحظى بإعجاب متابعيها وجمهورها عقب طرحه بالأسواق قريباً.

وأكدت نادين أن مشروعها ليس وليد اللحظة، بل يخرج من رحم قصة قاسية عاشتها نادين ضمن رحلتها في الحياة، مليئة بالجهد والانكسار والحزن والضعف والخذلان، لتمنح الأمل والقوة والدعم للنساء.

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