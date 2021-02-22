نادين نجيم توجه رسالة لفريق عمل مسلسلها الجديد '2020'.. صورة

الوكيل الاخباري - توجهت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، بالتهنئة لفريق عمل مسلسل "2020" المقرر عرضه في رمضان المقبل.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها نادين اليوم الإثنين، بحسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أرفقتها ببوستر للمسلسل.
وقالت نادين نجيم: "بالتوفيق للجميع مع محبتي الكبيرة لكل الطاقم من فنانين وفنيين وكل من ساهم في هذا المسلسل".
ومسلسل "2020" من بطولة قصي خولي، نادين نجيم، جنيد زين الدين، رامي عياش، ماريتا الحلاني، حسين مقدم، رولا بقسماتي، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر.
بالتوفيق للجميع مع محبتي الكبيرة لكل الطاقم من فنانين وفنيين وكل من ساهم في هذا المسلسل @kosai1khauli @PhilippeAsmar @RamyAyach @C_lebbos ولشركة الصبّاح لحرصهم على هذا العمل الخاص جداً@sadeksabbah ولقوى الأمن على تعاونهم معنا وتدريبي لإتمام هذا الدور pic.twitter.com/vFewr8H91j— Nadine Nassib Njeim (@nadinenjeim) February 22, 2021
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