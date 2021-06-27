الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 12:03 م

ناقد فني كويتي يعتذر لنادين نجيم - صورة

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الوكيل الإخباري - في لفتة تقديرية للدراما اللبنانية، فاجأ الناقد الفني الكويتي بشار جاسم الكندري المتابعين بالاعتذار من الممثلة نادين نسيب نجيم عن تصريحاته السابقة حول عدم وجود دراما لبنانية، مشبهًا نجيم بالنجمة الكبيرة سعاد عبدالله التي تعتبر من ابرز فنانات الخليج.

وكتب الكندري عبر حسابه على تويتر: "بعد 15 حلقة انت مجرمة تمثيل… اتوقع بعد الـ 30 اعدام وعندنا فنانة آخر حلقة مسلسلها كله حلم وتقول عني ناقد حاقد اقول يا نادين آسف لما قلت ما في دراما لبنانية وكلها تملّق انت بالنسبة لي سعاد عبدالله لبنان".

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وردّت نجيم على كلام الكندري قائلة: "شكراً الك تحياتي"، كما أعادت نشر تغريدته عبر حسابها الشخصي على تويتر.

وكانت نجيم قد تألقت في مسلسل "عشرين عشرين"، محققة نجاحًا فاق كل التوقعات على صعيد الوطن العربي.

 


المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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