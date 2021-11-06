نانسي عجرم تتصدر الترند - فيديو

الوكيل الإخباري - تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الترند على موقع التواصل الإجتماعي بعد ان طرحت الفيديو الدعائي لكليب أغنيتها "مية وخمسين" التي صدرت بألبومها الأخير "نانسي 10" في صفحتها الخاصة.



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وعلّقت نانسي على الفيديو: "مرحبا من منكم متحمس مثلي لطرح فيديو كليب مية وخمسين.. قريبا"، وأرفقت ما قالته مع وسم "nancy150".

وأثار الفيديو الدعائي حماس المتابعين لرؤيته كاملاً وتداولوه في صفحاتهم.

و صوّرت نانسي أغنية واحدة من ألبوم "نانسي 10" وهي "سلامات" التي حققت نجاحاً بارزاً عند طرحها إذ حصدت 12 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

#Soon pic.twitter.com/kpYRRI0ubB Hey beautiful people! Are you excited as much as I am for the release of my new music video for 150? #Nancy150 November 5, 2021

المصدر - الفن