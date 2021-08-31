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الثلاثاء، 31-08-2021 03:19 م

نانسي عجرم تفاجئ الجمهور بديو مع فنانة عالمية ​بيلي ايليش

Nancy-Ajram


الوكيل الإخباري - في وقت ينتشر فيه الدويتو الغنائي بين الفنانين العرب والأجانب، صرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم إلى أن دويتو سيجمعها قريباً بفنانة عالمية.

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وكشفت نانسي خلال حديثها لـ "energy radio" إلى أن هذا المشروع سيجمعها بالنجمة العالمية بيلي ايليش.


الجدير بالذكر، أن نانسي كانت قد أحيت حفلاً ناجحاً في منطقة الساحل الشمالي في مصر، وقدمت وسط تفاعل كبير من الجمهور عدد كبير من أغنياتها الشهيرة ورددها معها الحضور، وعكس الحفل النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الجديد "نانسي 10"، الذي تضمن أغاني منوعة ومميزة.

 

المصدر - الفن 

 

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