نبيلة عبيد تحضر لعمل فني عن حياتها وتاريخها الفني

الوكيل الإخباري - تحضّر الفنانة المصرية نبيلة عبيد لعمل فني يتناول قصتها الشخصية وتاريخها الفني والانساني. وقالت: "ان العمل سيتناول حياتي انا اللي عشتها في الماضي، والاشياء التي ضحيت بها في الفن".

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وبسبب خوفها من فيروس كورونا رفضت نبيلة عبيد عدداً كبيراً من العروض الدرامية وكانت نبيلة تلقت جرعتين من لقاح كورونا، وأعربت عن أهميته من أجل تفادي مضاعفات الفيروس.

وكانت كشفت معلومات خاصة لموقعنا سابقاً أن نبيلة لم تصب بالفيروس، ولا تعاني من أي مضاعفات صحية على الإطلاق.



وأشارت المعلومات الى نبيلة لم تشعر بأي مضاعفات بعد تلقيها الجرعة الثانية من اللقاح، بإستثناء آلم في مكان الحقنة ونوع بسيط من الغثيان، وهي العوارض نفسها التي شعرت بها عند تلقيها الجرعة الأولى، لمدة يوم واحد.

المصدر - الفن