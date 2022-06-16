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الخميس، 16-06-2022 02:19 م

نتفليكس تطلق مسابقة واقعية مستوحاة من "لعبة الحبار".. ما شروط المشاركة؟

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الوكيل الإخباري-أعلنت شبكة نتفليكس عن إطلاق أكبر منافسة مستوحاة من مسلسل "لعبة الحبار" الكوري الجنوبي الذي حطم الأرقام القياسية في نسب المشاهدة خلال موسمه الأول. وكشفت الشبكة عن الجوائز وشروط الالتحاق بالمسابقة التي ستصور في المملكة المتحدة.

اضافة اعلان

 

وذكرت نتفليكس أن مسابقة الواقع الافتراضي المكونة من عشر حلقات ستشمل ألعاباً مستوحاة من المسلسل الأصلي، إلى جانب إضافات أخرى.

وسيجري تصوير المسابقة في المملكة المتحدة، وتجري حالياً جمع مشاركين من شروطها "من يتحدثون باللغة الإنجليزية فقط". ويأتي هذا الإعلان بعد أيام فقط من الإعلان عن جزء ثاني للمسلسل.

وأصبح "لعبة الحبار" أكثر المسلسلات مشاهدة على منصة نتفليكس عندما بدأ عرضه في سبتمبر/أيلول 2021.


ويتناول المسلسل قصة متسابقين يعانون ضائقة مالية ويلعبون ألعاب أطفال للحصول على فرصة لكسب مبالغ مالية تغير حياتهم.

 

trtعربي

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