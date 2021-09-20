الإثنين 20-09-2021
الوكيل الاخباري

التنمية : ضبط 12 شخصا يتقاضون رواتب تقاعدية و13 يملكون مركبات

الجزائر: توقيف 71 مشتبها بتورطهم في حرائق الغابات

انقلاب صهريج على طريق المطار

وقفة دعم وإسناد للأسرى في بيت لحم

اللجنة الإدارية النيابية تبحث مطالب مشرفات تربويات

16 وفاة و2103 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

بلدية إربد لـ الوكيل: نتابع المخالفات المتعلقة بـ'الأوتو بارك'

مجاهد لـ الوكيل : قمر الحصادين سيظهر الساعة 6:42 مساءً

فاجعتان لأردنيين مغتربين تشعلان مواقع التواصل

الخارجية : السفارة في روسيا لم تبلغ عن إصابات لأردنيين في حادثة إطلاق نار داخل جامعة

الإثنين، 20-09-2021 02:38 م

نجل طارق العريان يصفع ممثلة ويتلقى ضربا مبرحا ويدخل المستشفى - فيديو

348275_0


الوكيل الإخباري - علم موقع الفن أن المخرج طارق العريان سوف يتوجه إلى لبنان من أجل الإطمئنان على الحالة الصحية لنجله عمر، بعدما أصيب بكسور بالغة، أدت الى خضوعه لعمليات جراحية في أحد مستشفيات بيروت.

اضافة اعلان

 

وكان عمر الابن الاكبر لطارق العريان، تعرض لاصابات بالغة بسبب خناقة واشتباكات بالايدي مع عدد من الشبان اللبنانيين بسبب حدوث شجار بين خطيبة عمر العريان والممثلة شيرين أبو العز.

 

حيث قام ابن المخرج الشهير بصفعها على وجهها، بسبب تطاولها على خطيبته ، ليقوم الشباب المتواجدون بالتعدي بالضرب على عمر ابن طارق العريان، ما استدعى إجراء ٣ عمليات جراحية في قدمه ويده بسبب الجروح، كما استمعت الشرطة إلى اقوال شهود الواقعة، والتحقيق جارٍ.

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
2592964551589308712

عايدة رياض تبكي بحرقة على السجادة الحمراء

02928ebf-3f8a-4ca5-a980-3f90f89e23d0_16x9_1200x676

سمية الخشاب وناصر القصبي يحصلان على مليون ريال سعودي - صور

5373834_1629897887

شاهد ...الوليد مقداد يعتدي على شقيقه ومرافقه بالضرب

959678d9ea80b8c947a163712df57e6a

بسمة بوسيل تثير حيرة متابعيها

6825638_1625554673

غادة عبد الرازق تبحث عن سيناريو جيد لخوض السباق الرمضاني المقبل

845

وفاة الفنان المصري ​إيهاب خورشيد عن عمر يناهز 82 عاما - صورة

أخبار متعلقة
11-08-21-609360769

حقيقة إنفصال طارق العريان عن نيكول سعفان