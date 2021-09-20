نجل طارق العريان يصفع ممثلة ويتلقى ضربا مبرحا ويدخل المستشفى - فيديو

الوكيل الإخباري - علم موقع الفن أن المخرج طارق العريان سوف يتوجه إلى لبنان من أجل الإطمئنان على الحالة الصحية لنجله عمر، بعدما أصيب بكسور بالغة، أدت الى خضوعه لعمليات جراحية في أحد مستشفيات بيروت.

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وكان عمر الابن الاكبر لطارق العريان، تعرض لاصابات بالغة بسبب خناقة واشتباكات بالايدي مع عدد من الشبان اللبنانيين بسبب حدوث شجار بين خطيبة عمر العريان والممثلة شيرين أبو العز.

حيث قام ابن المخرج الشهير بصفعها على وجهها، بسبب تطاولها على خطيبته ، ليقوم الشباب المتواجدون بالتعدي بالضرب على عمر ابن طارق العريان، ما استدعى إجراء ٣ عمليات جراحية في قدمه ويده بسبب الجروح، كما استمعت الشرطة إلى اقوال شهود الواقعة، والتحقيق جارٍ.

المصدر - الفن