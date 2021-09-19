نقابة الفنانين المصريين تكبد أحمد سعد 20 ألف جنيه

الوكيل الإخباري - قررت نقابة الموسيقيين في مصر تغريم الفنان المصري أحمد سعد 20 ألف جنيه، وذلك بسبب غنائه بلاي باك، الأمر الذي هو مخالف القانون الجديد الذي فرضته النقابة على جميع المطربين، فسعد أحيا يوم الخميس الماضي حفلاً غنائياً برفقة 4 عازفين فقط، واستعان بالغناء بلاي باك.

اضافة اعلان

من جهته مستشار نقابة المهن الموسيقية في مصر ، علاء عامر، قال في حديثه لجريدة "الوطن" المصرية، إن القرار يشمل جميع المطربين وليس مطربي المهرجانات فقط، والهدف منه هو عمل الموسيقيين، لأنهم منذ عامين، وبالتحديد من انتشار فيروس كورونا، أصبح عدد الموسيقيين العاملين قليلاً، ولا يتم الاعتماد عليهم في الحفلات بشكل أساسي".



المصدر - الفن

اظهار أخبار متعلقة

