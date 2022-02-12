نقل حمو بيكا إلى المستشفى بعد هجومه على نقابة المهن الموسيقية

الوكيل الإخباري - نشرت حسابات مؤدي أغاني المهرجانات المصري حمو بيكا صورة لها خلال رقوده داخل غرفة العناية المشددة في احد المستشفيات.

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وجاء في التعليق على الصورة: "ادعو لحمو بيكا يقوم بالسلامة يا جدعان .. وحسبي الله ونعم الوكيل في اللي كان السبب".



وتعرض بيكا لأزمته الصحية عقب ظهوره في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامجها "كلام الناس"، المذاع عبر شاشة mbc مصر، حيث قال: "أنا بدفع 15 ألف جنيه لنقابة المهن الموسيقية وباخد 2000 جنيه بس في الإيصال اللي بستلمه، ورفعت قضية على النقابة كلها وقضية كبيرة ولازم أوصل صوتي للناس أني مظلوم".



وواصل: "المرة الجاية هقول كل أسامي الناس اللي ظلمتني ولسة بتظلمني، حرام عليكو أنا تعبت وهموت وهتجنن، وصرخت للي خالقني هو وكيلي ويكشف الظلم والفساد".



وأضاف: "والمصحف ما باخد جنيه، وبطلع أوردرات ببلاش من النقابة، ومش بتكلم عشان عايز آكل عيش ولو اعترضت هيقولوا متشتغلش خلاص، وأشتكي لمين؟ أنا معنديش حد أشتكي له غير ربنا.. ومقدرش أقول أنا دا أجري مقدرش أعمل كدا".





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