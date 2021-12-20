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الإثنين، 20-12-2021 04:03 م

نور عمرو دياب تتحدث عن تجهيزات زفافها - فيديو

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الوكيل الإخباري - أطلّت نور عمرو دياب كعادتها في بث مباشر وتحدثت بصراحة مع متابعيها وردّت على الكثير من أسئلتهم، وفاجأت الجميع بظهور خطيبها الإنكليزي كيران معها وفتحت قلبها للجمهور بكل صراحة وحب.

وكشفت ابنة النجمة شيرين رضا عن تحضيراتها لحفل زفافها، والذي سيُقام خلال العام 2022، مؤكدةً أنها تسعى لإقامة حفل خاص وتستعد للانتقال للعيش في شقة واحدة مع زوجها المستقبلي.

من جانبه، تحدث كيران عن تفاصيل علاقته بنور، مشيراً إلى أنها جيدة وفي تحسّن دائم، فقال: "أهم ما في العلاقات هو أن تهتم بنفسك وبشريكك، فإذا كنت لا تحب نفسك، كيف ستجعل شريكك يحبك؟!".

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المصدر - لها 

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