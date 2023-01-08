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الأحد، 08-01-2023 11:36 ص

نيشان يكشف مفاجأة عن سبب وفاة وديع جورج وسوف

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الوكيل الإخباري-كشف الإعلامي اللبناني نيشان، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة وديع ابن الفنان جورج وسوف، مؤكدًا أن الراحل لم يكن يعاني من أي أمراض قبل خضوعه لـ عملية تكميم المعدة وتحويل المسار.

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وقال نيشان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج مساء DMC: اعتقد أن ملايين العرب اللي بيحبوا جورج وسوف يعرفوا مدى تعلقه بـ ابنائه الثلاثة اللي هما وديع الله يرحمه وحاتم وجورج جونيور، وخاصة ابنه البكر وديع اللي رحل الجمعة هو روح قلب جورج وسوف، هذا الرجل اتعرف بكل حياته المهنية ونجوميته باسم أبو وديع، الراحل وديع موجود باسمه الفني، وفيه علاقة وطيدة بين الابن والأب وهو مش بس والده هو والده وصديقه وأخيه علاقة خاصة جدًا وحلوة .

 

وأضاف: الضربة موجعة والمأساة مؤذية وبشعة ولا نتمناها لأي شخص، ورغم كل الوجع العبارة الوحيدة اللي كان بيقولها أبو وديع هي الحمد لله، وشيء كبير إن الإنسان وقت مصيبته يتذكر رب العالمين ويحمده ويشكره ويقول إن دي حكمته بكتير من الوجع بجانب الإيمان يقبل قضاء ربنا.


وأكد الإعلامي نيشان، أن الراحل وديع جورج وسوف، لم يكن يعاني من أي أمراض قبل خضوعه لعملية تكميم المعدة، موضحًا: وديع لم يكن مريض وقابلته وقت المونديال ولم يكن يُعاني من أي شيء، ولكنه كان يفكر بعمل عملية تكميم المعدة وتحويل المسار، وأُصيب بمضاعفات ونزيف بالأمعاء واضطر للنقل للعناية الفائقة.

 

وكشف الإعلامي نيشان، أن نجل جورج وسوف، تعرض لأزمتين قلبيتين قبل وفاته، قائلًا: وديع تعرض لأزمتين قلبيتين مرتين، وتفاقم الوضع ولم ينجوا، لآخر لحظات في حياته كان يقاوم بداخل غرفة العناية ولكن لم ينجوا.


وغادر عالمنا وديع جورج وسوف مساء الجمعة 6 يناير، بعد تدهور حالته الصحية وإصابته بمضاعفات نتيجة خضوعه لعملية جراحية لتكميم المعدة منذ أسبوع، والتي أدت إلى إصابته بنزيف ودخوله العناية المركزة لعدة أيام.

 

القاهرة 24

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