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السبت، 24-12-2022 11:10 ص

هاني رمزي يحسم الجدل حول عرض جزء ثاني من " غبي منه وفيه "

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الوكيل الإخباري-كشف الفنان المصري هاني رمزي عن وجود عدة عوائق تحول دون إنجاز الجزء الثاني من الفيلم الكوميدي "غبي منه فيه" الذي أعلن عنه عدة مرات.

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وقال هاني رمزي، خلال حلوله ضيفا على برنامج "مساءdmc " على قناة dmc المصرية، إن الجزء الثاني من الفيلم قائم وسيظل قائما، مضيفا: "إحنا فكرنا أكثر من مرة بسبب رحيل حسن حسني وطلعت زكريا والموضوع تأجل قبل كده وبقى صعب لكن هو قائم لغاية دلوقتي".


وأضاف: "أعتقد إن إحنا هناخد شخصية سلطان بطل غبي منه فيه في أحداث جديدة زي الأفلام الأجنبي ما بتعمل ولو كتب سيناريو لغبي منه فيه 2 حلو أوي، أنا من تاني يوم هبدأ تصوير".

وعرض الجزء الأول من فيلم "غبي منه فيه" عام 2004، وشارك في بطولته هاني رمزي، وطلعت زكريا، وحسن حسني، وسامي مغاوري، وعبدالله مشرف، وفايق عزب، والفيلم من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج رامي إمام.

 

 

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