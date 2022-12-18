معجبة تصدم الفنان هاني رمزي وتضعه في موقف محرج - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الفنان هاني رمزي على حسابه الخاص بـ"تويتر"، مقطع فيديو كشف من خلاله تعرضه لموقف محرج من إحدى معجباته.
وظهرت المعجبة في الفيديو وهي تطلب منه التقاط صور تذكارية معه، وقالت خلال تصوير الفيديو: "أنا مع عادل إمام يا بنات"، وقام رمزي بالنظر إليها بنظرة صادمة، ليقوم بالرد عليها سريعاً وبطريقة كوميدية قائلاً: "أنا مش عادل إمام أنا محمد هنيدي".
وعلق هاني على الفيديو قائلاً: "مش أي حد يتلعب بيه".
مش أى حد يتلعب بيه 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/GUUWeIq5rO— Hany Ramzy (@HanyRamzy) December 16, 2022
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