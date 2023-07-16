هاني رمزي ينفي هجرته إلى كندا: "احنا خدامين البلد"

الوكيل الإخباري- نفى الفنان المصري هاني رمزي، هجرته إلى كندا برفقة أسرته وأشقائه، مؤكدًا أن مـا يجري تداوله عبر السوشيال ميديا عارٍ عن الصحة.

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وأوضح رمزي خلال مداخلة هاتفية مع احدى البرامج التلفزيونية ، أنه استيقظ صباحًا على رسائل كثيرة جدًّا تسأله عن حقيقة مغادرته إلى كندا، لافتًا إلى أن جيرانه في الساحل الشمالي صدِموا من الأخبار، لا سيما أنهم كانوا برفقته قبيل انتشار تلك الشائعات.



ولفت رمزي إلى أنه سيجري العديد من الزيارات للخارج، إذ سيسافر في الـ30 من شهر أغسطس، وفي الـ20 من شهر سبتمبر، إضافة إلى شهر ديسمبر؛ موضحًا أن هذه الزيارات هدفها ربط المصريين القاطنين في الخارج ببلدهم مصر وتعزيز دعمهم لها.



