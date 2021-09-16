هاني شاكر: عمرو دياب تنازل لي عن أغنية بتحبيه - فيديو

الوكيل الإخباري - أثناء حلول النجمين هاني شاكر ومدحت صالح، ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدّمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، وجّه الأخير سؤالا للضيفين، حول رد فعلهما إذا أخذ مطرب آخر أغنية منه ليفجّر نقيب الموسيقيين مفاجأة ويقول : "لا مش هزعل الواحد لازم يكبّر دماغه"، وذكر موقفاً جمعه بالنجم عمرو دياب حين عرض عليه بهاء الدين محمد أغنية "بتحبيه"، وبالفعل سجّلها هاني شاكر في الاستوديو، في الوقت الذي قدّمها فيه "الهضبة" خلال إحدى حفلاته، وبمجرد معرفته بأن الأغنية سجّلها هاني شاكر، تنازل عنها بكل ودّ".

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يُذكر أن هاني شاكر كان قد أعلن خلال لقاء له مع مجلة "لها"، أنه لم يحسم بعد موقفه من الترشح لفترة جديدة كنقيب للموسيقيين، مؤكداً أنه سيفكر في الترشح لهذا المنصب بعد انتهاء السنوات الأربع الحالية.

وقائلاً: "أؤكد أن عملي كنقيب للموسيقيين مُتعب ومرهق، والمسؤوليات تحتاج مني إلى متابعة على مدار اليوم، فمنصب النقيب أخذ الكثير من وقتي وجهدي، فكوني نقيباً للموسيقيين مسؤولية كبيرة وليس أمراً سهلاً، حيث كنت أقوم بواجبي على أكمل وجه وأبذل التضحيات، لكنني أعترف بأنني ظلمت نفسي كمطرب، لأن مسؤوليات النقابة سرقت مني هاني شاكر المطرب، وهو ما أحاول تعويضه خلال الفترة الحالية".

المصدر - لها

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