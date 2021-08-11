الأربعاء 11-08-2021
الوكيل الاخباري

698 شكوى اتصالات خلال حزيران الماضي

اجتماع أردني مصري عراقي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الرئيس الجزائري يعلن الحداد 3 أيام

الجزائر.. ارتفاع حصلية ضحايا حرائق الغابات إلى 65 ضحية

استثمار الضمان ينفي منح قرض لنجل رئيس وزراء أسبق

ألمانيا: فوضى في حركة السفر جراء إضراب عمال السكك الحديدية

الكشف عن آخر تطورات قضية الدخان

نصّار الحباشنة سفيراً للأردن لدى الإمارات

الحكومة تعفي شركات النقل من رسوم الترخيص

عاجل

شقيق الأردني المفقود في تركيا لـ الوكيل: لم نعثر عليه حتى اليوم

الأربعاء، 11-08-2021 11:48 ص

اغنية بيروت ما عرفتا منحت هاني العمري جائزة Beirut Golden Awards - صور

االال


الوكيل الإخباري - حصد الفنان اللبناني هاني العمري جائزة Beirut Golden Awards على أغنيته الأخيرة بيروت ما عرفتا التي أطلقها في الذكرى الأولى لإنفجار 4 آب.

اضافة اعلان


وجاء هاني هذا التكريم بعد أن لامست أغنية بيروت ما عرفتا القلوب في لحنها لهاني العمري وكلامها للشاعر رودي رحمة.


بيروت التي لطالما تغـنّى بها الشعراء اليوم اصبحت وحيدة حزينة، سنة مرت على تفجيرها وما من حقائق ملموسة، تشلّعت اجزاؤها ولم تعد قادرة على العيش فوصف انفجارها برجفة صدى مشلوع ينازع الموت من كثرة الألم الذي تعرضت له.


وتقول كلمات الأغنية: بيروت تهشل ما عدت خيفان شربان جسمها دموع ما عرفتا تمشي بدمعا غامرة لبنان لوين الهرب يا رب ما لحقتا .


لوحة فنيّة مؤثّرة قدّمت بيروت الحزينة بعد كل ما حصل ويحصل لها من دمار كسا الظلام شوارعها فتغّيرت ملامح احيائها الضاحكة تضحك الآخ الجارحة صوتا


وجّه هاني في كلمته الشكر والإحترام إلى فريق عمل الأغنية وكل من ساهم في نجاحها، كما شدّد على أنه كان يتمنّى أن يُكرّم على أغنية تحمل الفرح إلى بيروت متمنيّاً في المرة المقبلة أن يغني ل بيروت أغاني الفرح على أمل أن تنهض عاصمة لبنان من جديد.

 



 

المصدر -  الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
دلال

رامي رضوان يحسم الجدل حول إبلاغ دلال عبد العزيز بوفاة سمير غانم

image

جميلة عوض تكشف تعرضها للتنمر في طفولتها

e45ffd36--زاهر

أحمد زاهر يوضح حقيقة الاعتداء على أحد الأشخاص في جنازة دلال عبد العزيز

download

نادر الأتات على متن سفينة النجوم - صورة

10498256-1403246581

نور عمرو دياب تعلن خطوبتها - فيديو

مشاهد-هاندا-أرتشيل-وكرم-بورسين-1

صورة مسرّبة من حفل زفاف كرم بورسين وهاندا أرتشيل

أخبار متعلقة
Captureىتال

فيروز توجه رسالة مؤثرة في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

40575Image1-775x445_r

شاهد بالفيديو.. وفاة صادمة لفنان شهير أثناء تصوير مشهد لأحدث أعماله!

4d9766b5-2d14-4b52-8b92-499c7af69d86

حمادة هلال يستعد لطرح اغنيته الجديدة - فيديو

3865884_1565943363

ريان يتراجع عن طرح أغنيته الجديدة

medium_2021-07-15-08b35771ef

أول فيلم مصري يفوز بجائزة أسبوع النقاد في مهرجان كان

35b4bb69-3134-443f-acd9-adb3c04c309e

رامي جمال يطرح قلة الأحساس من ألبومه الجديد- فيديو