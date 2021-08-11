اغنية بيروت ما عرفتا منحت هاني العمري جائزة Beirut Golden Awards - صور

الوكيل الإخباري - حصد الفنان اللبناني هاني العمري جائزة Beirut Golden Awards على أغنيته الأخيرة بيروت ما عرفتا التي أطلقها في الذكرى الأولى لإنفجار 4 آب.

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وجاء هاني هذا التكريم بعد أن لامست أغنية بيروت ما عرفتا القلوب في لحنها لهاني العمري وكلامها للشاعر رودي رحمة.



بيروت التي لطالما تغـنّى بها الشعراء اليوم اصبحت وحيدة حزينة، سنة مرت على تفجيرها وما من حقائق ملموسة، تشلّعت اجزاؤها ولم تعد قادرة على العيش فوصف انفجارها برجفة صدى مشلوع ينازع الموت من كثرة الألم الذي تعرضت له.



وتقول كلمات الأغنية: بيروت تهشل ما عدت خيفان شربان جسمها دموع ما عرفتا تمشي بدمعا غامرة لبنان لوين الهرب يا رب ما لحقتا .



لوحة فنيّة مؤثّرة قدّمت بيروت الحزينة بعد كل ما حصل ويحصل لها من دمار كسا الظلام شوارعها فتغّيرت ملامح احيائها الضاحكة تضحك الآخ الجارحة صوتا



وجّه هاني في كلمته الشكر والإحترام إلى فريق عمل الأغنية وكل من ساهم في نجاحها، كما شدّد على أنه كان يتمنّى أن يُكرّم على أغنية تحمل الفرح إلى بيروت متمنيّاً في المرة المقبلة أن يغني ل بيروت أغاني الفرح على أمل أن تنهض عاصمة لبنان من جديد.









المصدر - الفن