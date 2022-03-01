هكذا احتفلت ديانا كرزون بذكرى زواجها - صور

الوكيل الإخباري - احتفلت النجمة ديانا كرزون بمرور عامين على زواجها، من خلال نشر صورة من حفل زفافها الذي أُقيم في الأردن عام 2020، بأجواء عائلية بسبب إجراءات كورونا حينها.

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وشاركت نجمة "سوبر ستار" متابعيها على تطبيق "إنستغرام" صورة من حفل زفافها تعبّر عن الحب الكبير بينها وبين زوجها الإعلامي معاذ العمري... وأرفقت الصورة برسالة مقتضبة كشفت من خلالها عن مشاعرها، حيث جاء فيها: "مثل اليوم لبّستني خاتم وعدك إلي وعد إنك تكون زوجي وسندي وأبو ولادي...بحبك ، 28/2/2020، 28/2/2022".





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