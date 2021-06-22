هكذا احتفل باسم ياخور وزوجته بعيد ميلاد إبنهما- صورة

الوكيل الإخباري - نشر الفنان السوري، باسم ياخور، صورة عائلية برفقة زوجته، خلال احتفالهما بعيد ميلاد ابنهما، وذلك عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام"، متمنياً له السعادة طيلة عمره، وتحقيق جميع أحلامه.

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وقال باسم ياخور تعليقاً على الصورة التي ظهر فيها برفقة زوجته ونجله: "حبيب قلبي 12 عاماً، الله يحميلنا إياك ويسعد قلبك ياروحي ويحمي أولادكم ويفرحكم فيهم ياغاليين".

وحرص عدد كبير من الفنانين والفنانات على تهنئة باسم ياخور بعيد ميلاد نجله، كما تفاعل معه متابعوه الذين لاحظوا وجود تشابه بين الأب وابنه، متمنين له السعادة دائماً.





المصدر - لبنان 24