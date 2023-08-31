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الخميس، 31-08-2023 04:36 م

هل أحداث مسلسل سفاح الجيزة حقيقة أم خيال مؤلف؟

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الوكيل الإخباري- علق الفنان أحمد فهمي على جدل أحداث مسلسل "سفاح الجيزة" وتساؤلات الجمهور بعد مقارنتها بالواقع والقصة الحقيقية.

قال الفنان أحمد فهمي، بطل أحداث مسلسل "سفاح الجيزة": "الأحداث مستوحاة من أحداث حقيقية، بس مش كل أحداث المسلسل مرتبطة بسفاح الجيزة خالص".

وتابع الفنان من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع تيك توك: "أنت لو اتعرضت للأحداث الحقيقية بشكل حقيقي، هيكون في حاجة قاسية للضحايا الموجودة".

واختتم بطل مسلسل "سفاح الجيزة" قائلاً: "الناس اللي مكانش ليها ذنب، وفي حاجات كتير أوي متغيرة".

ومن جانبها، قالت السيناريست إنجي أبو السعود، مؤلفة العمل: "عندنا خطوط عريضة من الأحداث الحقيقية، والباقي خيال المؤلف، واحتجنا في العمل نذاكر ونعمل بحث كبير".

واستكملت مؤلفة مسلسل "سفاح الجيزة" قائلة: "ولجأنا للشق القانوني والنفسي والدكاترة النفسيين، وأكثر حاجة جذبتني في القصة هي أن الشخص يبدو زي أي شخص عادي"، وأضافت إنجي أبو السعود: "بتجيلي كوابيس بسبب قصة المسلسل".

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صدى البلد


 




 

 


 

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