هل صدر قرار بمنع محمد رمضان من الظهور في الاعلام ؟

الوكيل الإخباري-قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر ،بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي ، والتي طالب فيها بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان في الصحف والمواقع ، وكذلك عدم ظهوره بجميع وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الإجتماعي.

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ذكرت الدعوى التي حملت رقم ٦٦٧٣٢ لسنة ٧٥ قضائية ،أن الفنان محمد رمضان تعمد نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد والتحفظ على باقي الأموال التي يدعي أنها بمنزله ، والتي تمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في فيديو سابق لمحمد رمضان عائد للقضية .

وأشارت الدعوى ، أن الفنان محمد رمضان دائب على نشر تلك الأخبار وظهوره في بعض البرامج وايضٱ تصريحاته التي تساعد وسائل الإعلام في انتشارها وهو ما يجعله يخرج علينا كل يوم بأزمة يثيرها ليصبح حديث الناس ،وهو في الواقع أمر يضر بالجميع .

مصر اليوم

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