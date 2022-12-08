الخميس 08-12-2022
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الخميس، 08-12-2022 10:50 ص

وقف تصوير فيلم لمحمد رمضان .. والمؤلف يكشف السبب !

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الوكيل الإخباري-كشف المؤلف عمرو محمود ياسين، تحضيرات فيلم مرزوق وإيتو، بطولة الفنان محمد رمضان، والعمل من إخراج محمد سمير.

وقال  المؤلف عمرو محمود ياسين ، إنه تم تأجيل تصوير فيلم مرزوق وإيتو لـ الفنان محمد رمضان في الوقت الحالي ، وفقا لموقع " القاهرة24"

وأكد عمرو محمود ياسين أن انشغال محمد رمضان بمسلسله الرمضاني العمدة وراء تأجيل تصوير الفيلم، مشيرًا إلى بدء التصوير بعد عيد الفطر.

ويشارك في فيلم مرزوق وإيتو، سيد رجب، محمود حافظ، رنا رئيس، ثراء جبيل وغيرهم، والعمل من إخراج محمد سمير.

وعلى جانب آخر، يعكف محمد رمضان خلال الفترة الحالية على تصوير مسلسل العمدة، المقرر عرضه في رمضان 2023، العمل من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في المسلسل الفنانة زينة وهالة صدقي وإيمان العاصي ومي كساب وهيدي كرم وأحمد داش، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي.

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