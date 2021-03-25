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الخميس، 25-03-2021 01:36 م

أحمد السعدني يعلن اصابته بكورونا وانسحابه من السباق الرمضاني!.. شاهد

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الوكيل الاخباري - أعلن الفنان المصري، أحمد صلاح السعدني، اليوم الخميس، خبرا سبب صدمة لجمهوره، يكشف فيه عن إصابته المفاجئة بفيروس كورونا المستجد.

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وكشف أحمد صلاح السعدني، عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، انسحابه من السباق الرمضاني".

 

وكتب السعدني: "المؤشرات ترجح انسحابي من السباق الرمضاني وعوضنا عليك يا رب التفاصيل لاحقا".


ووجه الفنان المصري الشكر لكل من اطمأن على صحته بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلا: "بشكر كل الناس اللي اتطمنت عليا أحسن كتير الحمد لله".


يشار إلى أن السعدني أعلن منذ 3 أيام، عن الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، موضحا "أعراض برد شديد وتكسير في الجسم، والدكتور قال راحة وعزل كم يوم احتياطي دعواتكم".

 

ويخضع الفنان أحمد السعدني للعزل المنزلي، وقد حرص على طمأنة جمهوره ومحبيه بشكل يومي عبر السوشيال ميديا، ليفاجئ متابعيه بعد ذلك بخروجه من السباق الرمضاني، عقب حصوله على إجازة من التصوير للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا؛ إذ تأجلت مشاهده، وما زال تصوير المسلسل مستمرا حتى الآن.


سبوتنيك

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