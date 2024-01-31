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الأربعاء، 31-01-2024 12:29 م

هند صبري تروّج لمسلسل 'البحث عن علا 2'

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الوكيل الإخباري - نشرت الفنانة هند صبري عبر حسابها الخاص في "إنستغرام" الإعلان الدعائي الأول للجزء الثاني من مسلسلها الشهير "البحث عن علا" وكشفت من خلاله عن انضمام الفنان ظافر العابدين الى فريق العمل.

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وكانت منصة "نتفليكس" قد طرحت الإعلان التشويقي للموسم الثاني من المسلسل، حيث ظهر بشكل جديد، إذ ضمّ عائلة وأقارب "علا" وهم يبحثون عنها، وبرز خلاله ظافر العابدين وهو يقول: "أنا عارف هي فين".


وينتهي الإعلان بظهور هند صبري وهي تشوّق الجمهور قائلةً: "البحث عن علا، الموسم الثاني، قريباً جداً على نتفليكس".

 

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