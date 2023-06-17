هنيدي عن فيلمه الجديد: مسروق من تامر حسني... والأخير يردّ

الوكيل الإخباري- روّج الفنان محمد هنيدى لفيلمه الجديد "المرعي البريمو"، بنشر البوستر المبدئي للفيلم عبر صفحته الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".



وظهر هنيدي في البوستر بملابسه الصعيدية وهو يحمل بطيخة كبيرة الحجم بإصبع واحد، تقليداً لبوستر فيلم "تاج" للفنان تامر حسني... ومازح جمهوره بتعليق طريف على البوستر قائلاً: "المرعي البريمو... قريباً في الصيف، البوستر مسروق عشان خلصنا الفلوس على ميزانية الفيلم".



وأضاف: "أي حد هيقولي البوستر مسروق من فيلم تامر... هقوله أيوه إحنا جبنا مصمّم سلمنا البوستر واختفى واكتشفنا بعدها إنه سارقه بس كنا ادّيناه فلوس فمضطرين ننزله".



ليردّ عليه تامر حسني ممازحاً بقوله: "يا هنيدي إحنا غلابة بنشيل أوتوبيسات وطيارات منقدرش إحنا عالبطيخ، وبعدين أنت براحتك يا نجم".



وكان محمد هنيدي قد شوّق جمهوره لفيلمه الجديد "المرعي البريمو" والذي يعود به إلى الأعمال الصعيدية ويلتقي فيه الفنانة غادة عادل للمرة الثانية بعد 22 عاماً من تعاونهما الأول في فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية".

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