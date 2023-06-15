شاهد : استقبال أسطوري لتامر حسني في تونس

الوكيل الإخباري- بمجرد وصوله إلى مطار تونس، فوجئ الفنان تامر حسني باحتفالات أسطورية أقامتها فِرق استعراض تونسية كانت في استقباله بالمطار، وسط أجواء من البهجة والفرح.



وقرعت الفِرق على الطبول مع استعراضات خاصة لتامر ابتهاجاً بإحيائه حفل ختام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الــ23 في قرطاج بتونس، والمقرر إقامته مساء اليوم (الخميس).



يُذكر أن تامر حسني كان قد احتفل بانتهاء تصوير فيلم "تاج" الذي ينافس به خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

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