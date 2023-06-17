السبت 17-06-2023
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السبت، 17-06-2023 10:15 ص

صور-تامر حسني يحصد جائزة "أفضل فنان عربي"

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الوكيل الإخباري- أعلن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في تونس"ملتقى للإبداع"، عن تكريم الفنان المصري تامر حسني كأفضل فنان عربي، باعتبار النجم المصري واحداً من النجوم الذين يتمتعون بتنوع استثنائي.

وجاء تكريم تامر في المهرجان بحضور الأمين العالم لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والسفير البحريني والمصري ووزيرة الثقافة التونسية والسفير المصري بتونس والسفير التونسي في مصر وسط ألمع نجوم الصحافة والإعلام العربي والتونسي.

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وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبير يحدث للمرة الأولى لمشاهدة تكريم تامر حسني، وظهر حب الجمهور الجارف بين الجماهير ونجمهم المحبوب.



 


 


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