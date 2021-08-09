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الإثنين، 09-08-2021 07:45 م

هنيدي يكشف سبب تفاعله الدائم على مواقع التواصل

هنيدي


الوكيل الإخباري - كشف الفنان المصري محمد هنيدي، عن سبب حماسه لفيلم "الإنس والنمس" المعروض حديثا في دور العرض، وعن سبب استخدامه المكثف لوسائل التواصل الاجتماعي.

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رعب وكوميديا
وتابع في تصريحات خاصة لـسكاي نيوز عربية، على هامش العرض الخاص لفيلمه "الإنس والنمس": "منذ عام تحدث معي المخرج شريف عرفة، عن الفيلم، وعندما قرأت النص، لم أتردد لحظة في قبول العمل"، موضحا أن العمل ليس رعبا بأكمله، فهناك المواقف التي ستخرج منها الكوميديا.


وأضاف هنيدي أن فيلم "الإنس والنمس"، لم يكن فيه مواقف صعبة، وذلك لأن المخرج شريف عرفة، منظم بشكل كبير في دور كل ممثل، وفيما يخص أن العمل يشبه فكرة أفلام إسماعيل ياسين، أوضح أن الجن والعفاريت موجودة في كل زمان وأن حدوتة "الإنس والنمس"، مختلفة ومميزة.


سر مواقع التواصل
وأوضح هنيدي أنه هو من يتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، معللا سبب تواجده بشكل دائم، بأن هذه الوسائل قربته من الجمهور بشكل كبير، وهو يعمل من أجل الجمهور، لذلك يحب أن يكون دائما معهم على تواصل، على حد تعبيره.


واختتم حديثه لموقع سكاي نيوز عربية، أنه حاليا انتهى من تصوير معظم مشاهد فيلم "الجواهرجي"، ومتبقي فقط أسبوعين على الانتهاء بشكل كامل من التصوير، معبرا عن سعادته بالتعاون مرة أخرى مع منى زكى بعد 23 عاما، كما كشف أنه حاليا يخوض تجربة جديدة في كتابة المسرح.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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