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الثلاثاء، 15-03-2022 12:06 م

هيدي كرم تثير الجدل بتصريحات غريبة -فيديو

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الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة هيدي كرم الجدل خلال حلقة أمس الاثنين من برنامج "راجل و2ستات" الذي تتشارك في تقديمه مع الإعلامية شريهان أبو الحسن والفنان سامح حسين على قناة "ON"، حيث قالت إن الرجل يشكّل عبئاً كبيراً على المرأة، ويفوق أحياناً عبء اهتمامها بالأطفال .

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وذكرت هيدي موقفاً لإحدى صديقاتها التي قالت إن زوجها أصبح عبئاً عليها وعلى الأطفال، بعد انتقاله للعمل في القاهرة، بعد سنوات أمضاها في العمل بمحافظة أخرى.

 

 

 

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