وائل زيدان يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه شادي زيدان بعد تدهور حالته الصحية

الوكيل الإخباري- وجه الفنان السوري وائل زيدان رسالة مؤثرة إلى شقيقه شادي زيدان بعد انتشار اخبار عن تدهور وضعه الصحي عقب إصابته بجلطة دماغية تسببت له بغيبوبة.

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ونشر وائل على صفحته الشخصية عبر فيسبوك منشور جاء فيه: "رسالة إلى حبيبي الغائب الحاضر، السند، العمر، الأخ، المرجلة كلها لإلك، بعرف عزة نفسك بالشغل، وبكل تفاصيل حياتك."



وأضاف: "وكل الضغوطات حتى يلي صارت معك بكل تفاصيلها لحظة بلحظة كنت جبل وعزه نفس عالية."



وتابع: "بطلب من رب العالمين يوقفك على رجليك أملنا بالله كبير، أنا بعرفك بهي المدة كنت مضغوط بمساهماتك بحملة المساعدة."



وأردف: "أنا ما عم أعملك ترند لأنو أنا بعرف كم حدا حاول يعمل معك لقاء تلفزيوني اذاعي بعد آخر لقاء الك."



وأكمل: "وأنت ما كنت ترضى لأنك كنت عم تشتغل بأصلك، ياعمري عسى تكون هذه المبادره بميزان حسناتك."



وختم وائل واعدا شقيقه بأن يكون خادما تحت رجليه، عندما يعود إليه.



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