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السبت، 18-02-2023 02:43 م

وائل زيدان يوجه رسالة مؤثرة لشقيقه شادي زيدان بعد تدهور حالته الصحية

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الوكيل الإخباري- وجه الفنان السوري وائل زيدان رسالة مؤثرة إلى شقيقه شادي زيدان بعد انتشار اخبار عن تدهور وضعه الصحي عقب إصابته بجلطة دماغية تسببت له بغيبوبة.

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ونشر وائل على   صفحته الشخصية عبر فيسبوك منشور جاء فيه: "رسالة إلى حبيبي الغائب الحاضر، السند، العمر، الأخ، المرجلة كلها لإلك، بعرف عزة نفسك بالشغل، وبكل تفاصيل حياتك."


وأضاف: "وكل الضغوطات حتى يلي صارت معك بكل تفاصيلها لحظة بلحظة كنت جبل وعزه نفس عالية."


وتابع: "بطلب من رب العالمين يوقفك على رجليك أملنا بالله كبير، أنا بعرفك بهي المدة كنت مضغوط بمساهماتك بحملة المساعدة."


وأردف: "أنا ما عم أعملك ترند لأنو أنا بعرف كم حدا حاول  يعمل معك لقاء تلفزيوني اذاعي بعد آخر لقاء الك."


وأكمل: "وأنت ما كنت ترضى لأنك كنت عم تشتغل بأصلك، ياعمري عسى تكون هذه المبادره بميزان حسناتك."


وختم وائل واعدا شقيقه بأن يكون خادما تحت رجليه، عندما يعود إليه.

 

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