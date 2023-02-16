الخميس 16-02-2023
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الخميس، 16-02-2023 03:28 م

شادي زيدان يدخل بغيبوبة

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الوكيل الإخباري- كشف الصحفي السوري احمد الدرع تطورات الحالة الصحية للممثل السوري شادي زيدان شقيق الممثل السوري ايمن زيدان، وذلك بعد تعرضه لازمة صحية مفاجئة في كواليس تصوير احد اعماله الدرامية لرمضان المقبل نتيجة اصابته بنزيف في الدماغ.

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وكتب الدرع على صفحته الخاصة عبر فيسبوك:"لا يزال صاحب القلب الطيب واليد الكريمة الفنان شادي زيدان بحاجة لدعواتكم... للأسف كان تعرض لجلطة دماغية ونزيف دماغي يوم امس وما زال حتى الآن في العناية المركزية.. هو الان حسب اغلب المقربين دخل في غيبوبة .. ولكن دعواتكم له في ظهر الغيب قادرة بإذن الله على شفائه.. شادي ما قصر ابدا في حق احد.. كان اخا للجميع... يساعد الجميع... يخاف على الجميع...اللهم اشف عبدك شادي زيدان شفاء لا يغادر سقما".

 

الجديد


 




 

 


 

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