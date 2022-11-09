وائل عبد العزيز يطرح أغنية جديدة - فيديو

الوكيل الإخباري - يستعد الفنان وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز للعودة إلى الغناء، ناشراً مقطع فيديو من كواليس الكليب أغنيته "الساحر" عبر حسابه على إنستغرام استعداداً لطرحها خلال الفترة المقبلة.





وقبل نحو أسبوعين، ذكر عبد العزيز في حديث لبرنامج "et بالعربي" إن تجربة الغناء ليست جديدة بالنسبة له، فقد سبق أن طرح أغنية "مش هسمعك" قبل 10 أعوام. ووعد جمهور بإحياء حفلات غنائية بحلول نهاية هذا العام.

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ومن بعد غيابه عن التمثيل يبدو انه سيكون لـه COME BACK بأكثر من عمل سينمائي، وكان سبق لوائل أن قدم عمل مع شقيقته ياسمين عبد العزيز فهل من ممكن ان نراهم بعمل آخر قريباً؟👇

https://t.co/fKt4dEy6Qe pic.twitter.com/5eO7BKmd1G بعد أكثر من تجربة سينمائية ودرامية، وائل عبد العزيز في خطوة مفاجئة ويتوجه للغناء 🎙ومن بعد غيابه عن التمثيل يبدو انه سيكون لـه COME BACK بأكثر من عمل سينمائي، وكان سبق لوائل أن قدم عمل مع شقيقته ياسمين عبد العزيز فهل من ممكن ان نراهم بعمل آخر قريباً؟👇 October 24, 2022

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