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الأربعاء، 09-11-2022 02:17 م

وائل عبد العزيز يطرح أغنية جديدة - فيديو

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الوكيل الإخباري - يستعد الفنان وائل عبد العزيز، شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز للعودة إلى الغناء، ناشراً مقطع فيديو من كواليس الكليب أغنيته "الساحر" عبر حسابه على إنستغرام استعداداً لطرحها خلال الفترة المقبلة.


وقبل نحو أسبوعين، ذكر عبد العزيز في حديث لبرنامج "et بالعربي" إن تجربة الغناء ليست جديدة بالنسبة له، فقد سبق أن طرح أغنية "مش هسمعك" قبل 10 أعوام. ووعد جمهور بإحياء حفلات غنائية بحلول نهاية هذا العام.

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