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الإثنين، 18-09-2023 02:12 م

وديع الشيخ يفجع بوفاة والده بطريقة ماساوية

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الوكيل الإخباري- أعلن الحساب الرسمي للفنان وديع الشيخ عبر "إنستغرام" وفاة والده سعد الله الشيخ، الملقّب بـ"نادر الشيخ".

وعبر خاصية الستوري، نشر الحساب صورة الوالد مرفقة بتعليق: "فُجع الفنان وديع الشيخ صباح اليوم بموت والده الذي أدمى قلبه... ومن خلال هذا المصاب الأليم، يعتذر وديع الشيخ من جمهوره عن إلغاء جميع حفلاته حتى إشعار آخر".

وقد تضاربت المعلومات المتداوَلة حول ملابسات الوفاة حتى الساعة، بعد تناقل أنباء عن "إصابته برصاصة في البطن استدعت دخوله إلى المستشفى، قبل أن يفارق الحياة متأثّراً بإصابته".

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النهار

 




 

 


 

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