'وديمة وحليمة' يعود لشاشة سما دبي خلال رمضان

الوكيل الإخباري - انتهي الفنان مرعي الحليان، وفريق العمل، من تصوير آخر حلقات المسلسل الكوميدي الاجتماعي «وديمة وحليمة» بجزئه الثالث، الذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك على شاشة سما دبي.



وأوضح الفنان مرعي الحليان أن العمل سبق أن حقق نجاحات كبيرة بجزئيه الأول والثاني ، والآن بعد توقف عشر سنوات ومشاهدات بالملايين على اليوتيوب و وسائل التواصل الاجتماعي، لا يزال العمل مطلوباً بإصرار من الجمهور، حيث كنا نتلقى رسائل وطلبات يومية لاستكمال هذا العمل، وهذا العام قررت «دبي للإعلام» إنتاج الجزء الثالث.

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وأشار إلى أن أحداث المسلسل شيقة تدور في حقبة الثمانينات بين بطلتيه وديمة وحليمة، اللتين تضمران عداوات لبعضيهما في إطار كوميدي محبب، إذ تحدث خلافات لا تتوقف، يتم من خلالها الكشف عن المناطق الشعبية والعادات والتقاليد.

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