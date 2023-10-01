الأحد 01-10-2023
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الأحد، 01-10-2023 02:25 م

وصول جثمان الراحل محمد فريد إلى مسجد الحصري

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الوكيل الإخباري - وصل جثمان الفنان الراحل محمد فريد إلى مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر للصلاة عليه بعد صلاة الظهر.

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وكان الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين كشف عن وفاة الفنان القدير محمد فريد، بعد معاناته الفترة الماضية من أزمة صحية وبقائه داخل العناية المركزة.

وكانت كشفت ناهد محمد فريد ابنة الفنان محمد فريد تطورات حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية ودخوله إلى المستشفى، قائلاً إنه عانى من مشاكل صحية بسبب سوء التغذية وضعف الأوردة، وعند إجراء عدد من الفحوصات في المستشفى اضطر الطبيب لحجزه في غرفة العناية المركزة.

 


 


 


 


 


 


 

 

اليوم السابع 

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