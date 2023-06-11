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الأحد، 11-06-2023 06:26 ص

وفاة إعلامية مصرية شهيرة

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الوكيل الإخباري - رحلت عن عالمنا ليل اليوم الأحد، الإعلامية المصرية القديرة فايزة واصف، مقدمة البرنامج الشهير "حياتي"، وفق ما ذكر ابن أخيها محمد توفيق.

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وعلى حسابه في "فيسبوك"، أعلن محمد توفيق نبأ وفاة عمته، وكتب: "عمتي الغالية الإعلامية القديرة فايزة واصف.. البقاء لله".


حياتها وعملها: 
وتعد فايزة واصف، واحدة من أبرز الإعلاميات بالإذاعة والتليفزيون منذ الستينيات، وقدمت العديد من البرامج، واشتهرت ببرنامج حياتي، كما قدمت برنامج بعنوان "أغنية اليوم"، بالإضافة إلى برنامج اجتماعي.


تخرجت الإعلامية فايزة واصف من كلية الآداب قسم علم النفس، وأكملت دراستها في فنون المسرح قسم التمثيل والإخراج، ثم دخلت مجال الإعلام والتلفزيون.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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