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الأحد، 25-07-2021 02:04 م

وفاة إعلامي عربي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا - صورة

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الوكيل الاخباري - توفي الإعلامي الجزائري، كريم بوسالم، صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

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وبحسب موقع "النهار" الجزائري، أكد شقيق الإعلامي كريم بوسالم وفاته متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.



وقد بدأ بوسالم الذي توفي عن عمر يناهز الـ49 عاما، حياته بالعمل في الإذاعة عام 1992، ثم انتقل للعمل في التلفزيون الجزائري، وقد عرفه الجمهور من خلال برنامج "صباحيات"، ثم اشتهر بعد ذلك بتقديم نشرة الثامنة، وتحول بعدها ليكون رئيس تحرير النشرة الرئيسة في التلفزيون الجزائري.


واشتهر بوسالم مؤخرا بتقديم مجموعة من البرامج السياسية، كان آخرها "في دائرة الضوء".

 

 

 

 المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

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